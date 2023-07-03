Продать доллар в столице в среднем можно по курсу 36,80 грн.

Наличный курс гривни к доллару в банковских обменниках Киева сегодня, 3 июля, остался на уровне предыдущего показателя - 37,40 грн/долл.

Как передает корреспондент УНИАН, относительно евро курс гривни укрепился на 3 копейки и составляет 41,10 грн/евро. Продать американскую валюту в среднем можно по курсу 36,80 грн за долл., евро - 40,40 грн за евро.

Стоит отметить, что НБУ в конце июля прошлого года резко повысил официальный курс американской валюты - стоимость доллара "подскочила" на 25% и начала составлять 36,57 грн/долл.

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Интересные новости о курсе доллара и евро - что сообщалось

Как сообщал УНИАН, начальник департамента казначейства "Глобус Банка" Тарас Лесовой прогнозировал, что на валютном рынке Украины на этой неделе - с 3 по 9 июля - ожидается относительная стабильность с сохранением тенденций второй половины июня: наличный курс доллара будет находиться в рамках 37-38 грн/долл., а евро - 40-41,5 грн/евро.

Экономист, финансовый аналитик Алексей Кущ выразил мнение, что после победы Украины над Россией ситуация на валютном рынке будет зависеть от формата завершения войны и объема средств, которые будут поступать от западных партнеров на восстановление: при достаточном объеме средств на восстановление будет наблюдаться серьезный приток валюты в страну и гривня начнет укрепляться.

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