По словам эксперта, если западные партнеры будут давать Украине средства исключительно на покрытие внутренних бюджетных дефицитов, существенного укрепления гривни не будет.

После победы Украины над Россией ситуация на валютном рынке будет зависеть от формата завершения войны и объема средств, которые будут поступать от западных партнеров на восстановление.

Такое мнение высказал экономист, финансовый аналитик Алексей Кущ, отметив при этом, что при достаточном объеме средств на восстановление будет наблюдаться серьезный приток валюты в страну и гривня начнет укрепляться, сообщает ТСН.ua.

"Все будет зависеть от формата завершения войны и формата восстановления. Если нам будут поступать значительные средства от наших западных партнеров на восстановление, и это будут действительно те цифры, которые мы просим в Лугано или Лондоне, тогда гривня будет даже усиливаться, потому что будет очень сильный приток валюты в страну", – отметил экономист.

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По словам эксперта, если Украине будут давать средства исключительно на покрытие внутренних бюджетных дефицитов, существенного укрепления гривни не будет.

Ситуация на валютном рынке

По прогнозу аналитика Центра биржевых технологий Максима Орыщака, средний курс продажи доллара до коонца июля 2023 года сохранится в диапазоне 36,5-37 гривень, а евро - в рамках 39-40,5 гривень.

"Это связано с долгосрочным доверием международных кредиторов к экономическому потенциалу Украины. Несмотря на военные действия и разрушения, экономическая активность в Украине сохраняется. Бизнесы функционируют и вкладывают средства в свое развитие, что способствует поддержанию относительной стабильности валютного рынка", - отметил Орыщак.

Начальник департамента казначейства "Глобус Банка" Тарас Лесовой прогнозирует, что на валютном рынке с 3 по 9 июля ожидается относительная стабильность с сохранением тенденций второй половины июня: наличный курс доллара находиться в диапазоне 37-38 грн/долл., а евро - 40-41, 5 грн/евро.

По словам Лесового, как и в течение июня, спред (разница между курсом покупки и продажи) будет относительно минимальной - до 0,3 грн, а текущие колебания будут находиться в пределах 0,3-0,5 грн.

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