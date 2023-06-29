Текущие колебания валютного курса будут находиться в пределах 0,3-0,5 грн.

На валютном рынке с 3 по 9 июля ожидается относительная стабильность с сохранением тенденций второй половины июня: наличный курс доллара находиться в диапазоне 37-38 грн/долл., а евро - 40-41, 5 грн/евро.

"В то же время, как и на прошлой неделе, для курса доллара станет присущим периодическое противоборство нижней отметки очерченного коридора (то есть 37 грн), соответственно разница между официальным курсом и курсом обменных пунктов время от времени будет сокращаться до 1-1, 5%. Для евро ситуация противоположная: учитывая последние тенденции, вполне вероятно, что европейская валюта будет пытаться "прорвать" верхнюю планку курса - 41,5 грн, но с обязательным возвратом в указанный коридор колебаний", - сообщил в комментарии УНИАН начальник департамента казначейства "Глобус Банка" Тарас Лесовой.

По словам Лесового, как и в течение июня, спред (разница между курсом покупки и продажи) будет относительно минимальной - до 0,3 грн, а текущие колебания будут находиться в пределах 0,3-0,5 грн.

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Среди факторов, которые будут формировать валютный курс на следующей неделе, он выделил эффективные действия НБУ по удержанию баланса между спросом и предложением, а также выбранный вектор на постепенную "популяризацию" гривны, как надежной (приоритетной) валюты для сохранения и приумножения состояния.

"Благодаря внедренным депозитным сертификатам под 25%, коммерческие банки существенно увеличили ставки по гривневым депозитам сроком от 3 месяцев до 1 года. Сейчас максимальные ставки зафиксированы на уровне 20-21%. Замечу, что за последние 1,5 месяца более 75% новых депозитов открывается в гривне сроком от 9 месяцев до 1 года. В то же время этот период продлится относительно недолго: главным "маркером" будущих изменений станет возможное снижение учетной ставки НБУ. Именно поэтому сейчас и ориентировочно до августа лучшее время для граждан, чтобы открыть гривневые депозиты по максимальным процентам", - советует Лесовой.

Также на стабильность курса будет влиять весомая и системная макрофинансовая помощь и развитие экспорта - несмотря на объективные препятствия для осуществления внешнеэкономической деятельности, за 4 месяца 2023 года (с января по апрель включительно) размер экспортных поступлений составил более 13,3 млрд долларов.

Кроме этого, среди важных факторов Лесовой выделил развитие экономики.

"Кроме возобновления производства на крупных предприятиях, необходимых действий по трансформации бизнеса (его подстройка под имеющиеся обстоятельства), стоит выделить достаточно удачные результаты посевной: украинские аграрии засеяли на 3% больше площади, чем прогнозировалось в марте", - отметил начальник департамента казначейства.

Удачные действия ВСУ по освобождению территорий от захватчиков, по словам Лесового, также могут влиять на валютный курс в позитивном ключе: этот фактор хоть формально и не имеет отношения к экономическим причинам, но он является существенным, как для общественных настроений, так и для потенциальных возможностей бизнеса.

"В целом на следующей неделе наличный валютный рынок будет находиться в пределах устоявшихся трендов: без чрезмерных курсовых "скачков" вверх или стремительных падений. Диапазон допустимых колебаний будет составлять 37-38 грн/долл., и 40-41, 5 грн/евро", - резюмировал эксперт.

Курс доллара в Украине - сколько стоит доллар 29 июня

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А курс наличного доллара в "ПриватБанке" 29 июня остался на уровне предыдущего дня - 37,25 грн за доллар.