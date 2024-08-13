Курс доллара на карточные расчеты в "ПриватБанке" составляет 41,49 грн, евро – 45,45 грн.

Курс доллара к гривне в "ПриватБанке" во вторник, 13 августа, вырос на 12 копеек и составляет 41,47 грн за доллар. Курс евро в финансовом учреждении сегодня также подорожал на 15 копеек и составляет 45,40 грн за евро.

Продать американскую валюту в банке можно по курсу 40,87 грн, евро – по курсу 44,40 грн за единицу иностранной валюты.

Курс доллара на карточные расчеты в "ПриватБанке" сегодня подорожал на 17 копеек и составляет 41,49 грн. Курс евро при оплате картой сегодня – 45,45 грн.

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Курс валют в Украине – последние новости

Национальный банк Украины установил на вторник, 13 августа, официальный курс доллара к гривне на уровне 41,28 грн/долл. Таким образом, гривня ослабла на 16 копеек, по сравнению с предыдущим показателем.

Наличный курс доллара к гривне в банках Украины 13 августа, вырос на 14 копеек – до 41,54 грн за доллар в среднем. При этом продать американскую валюту в банках сегодня можно в среднем по курсу 41,10 грн за доллар.

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