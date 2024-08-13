Продать доллар можно в среднем по курсу 41,10 грн, евро – 44,83 грн.

Наличный курс доллара к гривне в банках Украины во вторник, 13 августа, вырос на 14 копеек – до 41,54 грн за доллар в среднем. Продать американскую валюту в банках сегодня можно в среднем по курсу 41,10 грн за доллар.

Средний курс евро к гривне сегодня подорожал на 20 копеек и составляет 45,45 грн за евро. Продать европейскую валюту можно по курсу 44,83 грн за евро.

В валютных обменниках Киева доллар сегодня подорожал на 13 копеек и составляет 41,48 грн/доллар в среднем (продать доллар можно за 41,40 грн). Курс наличного евро в обменниках сегодня вырос на 15 копеек и составляет 45,40 грн/евро (курс продажи – 45,25 грн/евро).

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Курс валют в Украине – последние новости

Национальным банком Украины был установлен на вторник, 13 августа, официальный курс доллара к гривне на уровне 41,28 грн/долл. Таким образом, гривня ослабилась на 16 копеек, по сравнению с предыдущим показателем. Также согласно данным на сайте регулятора, официальный курс НБУ относительно евро на вторник установлен на уровне 45,11 грн/евро, то есть гривня ослабилась на 22 копейки.

Начальник департамента казначейства "Глобус Банка" Тарас Лесовой заявил, что с начала августа на валютном рынке продолжается период "курсового межсезонья": благодаря своевременным действиям Нацбанка в конце июля удалось погасить ажиотаж, поэтому курсовые показатели стабилизировались в новом коридоре – 40,7-41,7 грн/долл.

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