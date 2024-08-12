Курс гривни к евро установлен на уровне 45,11 грн/евро.

Национальный банк Украины установил на вторник, 13 августа, официальный курс доллара к гривне на уровне 41,28 грн/долл., таким образом, гривня ослабла на 16 копеек по сравнению с предыдущим показателем.

Относительно евро национальная валюта также подешевела. Согласно данным на сайте регулятора, официальный курс НБУ относительно евро на вторник установлен на уровне 45,11 грн/евро, то есть гривня ослабла на 22 копейки.

На межбанковском валютном рынке Украины к 16:00 котировки гривни к доллару установились на уровне 41,31/41,33 грн/долл., евро – 45,13/45,14 грн/евро.

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Курс валют в Украине – последние новости

В валютных обменниках Киева доллар подорожал на 6 копеек и составляет 41,35 грн/доллар в среднем (продать доллар можно за 41,29 грн). Курс наличного евро в обменниках сегодня вырос на 5 копеек и составляет 45,25 грн/евро (курс продажи – 45,10 грн/евро).

Курс доллара к гривне в "ПриватБанке" в понедельник, 12 августа, вырос на 10 копеек и составляет 41,35 грн за доллар. Курс евро в финансовом учреждении сегодня подорожал также на 10 копеек и составляет 45,25 грн за евро.

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