Ближе к осени или в самом ее начале вполне вероятен постепенный рост курсов.

С начала августа на валютном рынке продолжается период "курсового межсезонья": благодаря своевременным действиям Нацбанка в конце июля удалось погасить ажиотаж, поэтому курсовые показатели стабилизировались в новом коридоре – 40,7-41,7 грн/долл. Можно предположить, что следующая неделя не станет исключением, и все курсовые изменения будут происходить в указанных пределах. Такой прогноз в комментарии УНИАН озвучил начальник департамента казначейства "Глобус Банка" Тарас Лесовой.

"Зато, как мы писали ранее, ближе к осени или в самом ее начале вполне вероятен постепенный рост курсов. Ведь никак не обойти главное объективное обстоятельство – это усиление инфляции, что уже сказалось как на себестоимости продукции, так и на уровне потребительских цен (напомню, что инфляционный прогноз был скорректирован на 0,3 п. п. и сейчас по итогам года ожидается, что инфляция составит 8,5%)", – сказал эксперт.

Он отметил, что в то же время Нацбанк, как основной и главный игрок на валютном рынке, продолжит проводить эффективные меры в рамках режима "управляемой гибкости", направленные на равновесие между спросом и предложением, что в свою очередь сведет на нет возможный неконтролируемый и хаотичный курсовой рост.

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По словам банкира, характеристики валютного рынка с 12 по 18 августа будут такими:

коридоры валютных изменений: на межбанке – 40,7-41,7 грн/$ и 43,5-45,5 грн/€, на наличном рынке – 40,7-42 грн грн/$ и 43,5-46,5 грн/€;

ежедневные курсовые изменения: на межбанке – до 0,2-0,3 грн, в банках – до 0,3-0,5 грн, в обменных пунктах – до 0,5 грн;

разница между курсами покупки и продажи: на межбанке – до 0,05 грн за $1, до 0,1 грн за €1, в коммерческих банках – до 0,5-0,6 грн на $1, до 0,8-1 грн на €1, в обменных пунктах – до 0,6-1 грн на $1, до 1-1,3 грн на €1;

средняя разница между курсами межбанка и наличного рынка: в зависимости от валюты до 0,3-0,5 грн;

недельные курсовые отклонения ожидаются в пределах 2% от начального понедельничного курса.

"Вполне возможно, что уже совсем скоро курсовые показатели будут неторопливо двигаться вверх, однако это не будет поспешно и неожиданно: едва заметными шагами в осенний период официальный курс доллара может достичь "бюджетной" отметки в 42,1 грн/$, а новые валютные коридоры будут в пределах 41-42 грн/$ и 44-47 грн/€", – отметил Лесовой.

Курс валют – последние новости

Курс доллара к гривне в "ПриватБанке" в четверг, 8 августа, подешевел на 5 копеек и составляет 41,20 грн за доллар. Курс евро в финансовом учреждении сегодня снизился также на 5 копеек и составляет 45,15 грн за евро.

Наличный курс доллара к гривне в банках Украины в четверг, 8 августа, снизился на 7 копеек и составляет 41,30 грн за доллар в среднем. Продать американскую валюту в банках сегодня можно в среднем по курсу 40,80 грн за доллар.

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