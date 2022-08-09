По словам аналитика, валютный рынок будет относительно спокойным, однако небольшие колебания все же будут.

В последнее время валютный рынок постепенно стабилизируется во всех сегментах, а курс гривни на наличном рынке усилился до менее чем 40 гривень/доллар. Одной из причин снижения курса доллара стало уменьшение ажиотажного спроса и рост предложения наличной валюты.

Об этом РБК-Украина рассказал старший финансовый аналитик группы ICU Тарас Котович.

"Наличный рынок сбалансировался благодаря тому, что произошло уменьшение ажиотажного спроса, а также выросло предложение наличной валюты, в том числе и за счет отложенного предложения со стороны физических лиц. Поспособствовало уменьшению ажиотажа и решение НБУ разрешить приобретение валюты в банках с последующим ее размещением на депозит", - отметил анатилитик.

По его словам, далее валютный рынок будет относительно спокойным с небольшими колебаниями близко к текущим уровням.

Эксперт считает, что возвращение межбанковского валютного рынка к состоянию дефицита - ожидаемое явление. Он предполагает, вполне вероятно, что дисбалансы будут оставаться и дальше, а потому сохранится и потребность в интервенциях НБУ.

Напомним, вчера курс гривни к доллару в банковских обменниках Киева укрепился до 39,68 грн/долл. Продать американскую валюту в среднем можно было по курсу 38,60 грн за доллар.

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