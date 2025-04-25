Курс доллара на карточные расчеты в банке составляет 41,84 грн, евро - 47,62 грн.

Курс доллара к гривне в "ПриватБанке" в пятницу, 25 апреля, подешевел на 5 копеек и составляет 41,85 гривни за доллар, как и днем ранее. Курс евро в банке сегодня снизился на 20 копеек - до 47,80 гривни за евро.

Продать американскую валюту в банке можно по курсу 41,15 гривни, а евро - по курсу 46,80 гривень за единицу иностранной валюты.

Курс доллара на карточные расчеты в "ПриватБанке" в пятницу не изменился и составляет 41,84 гривни. Курс евро при оплате картой сегодня, 25 апреля, подешевел на23 копейки и составляет 47,62 гривни.

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Курс валют в Украине - последние новости

Национальный банк Украины установил на пятницу, 25 апреля, официальный курс доллара к гривне на уровне 41,69 грн/долл., то есть гривня ослабла на 2 копейки по сравнению с предыдущим показателем.

Как сообщается на сайте Нацбанка, относительно европейской валюты гривня усилила позиции: официальный курс евро на пятницу установлен на уровне 47,42 грн за один евро, то есть гривна укрепилась на 12 копеек.

Особого проседания курса доллара в Украине Нацбанк допустить не может. И учитывая, что бюджет рассчитан, исходя из курса доллара в 45 гривень, говорить о сильном долгосрочном укреплении гривни по отношению к доллару не приходится, считает аналитик Алексей Козырев.

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