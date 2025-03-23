Эксперт отметил, что ситуация на валютном рынке мало чем будут отличаться от предыдущих недель.

Ситуация на валютном рынке Украины на следующей неделе не будет угрожающей. Украинцам стоит ожидать, что колебания курса валют будут минимальными.

Начальник департамента казначейства "Глобус Банка" Тарас Лесовой в комментарии УНИАН отметил, что курсовые показатели мало чем будут отличаться от предыдущих недель.

По его мнению, курс доллара до 30 марта включительно будет находится в коридоре 41,4 - 42 гривни за доллар на межбанке и 41,4 - 42 гривни за доллар на наличном рынке.

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Таким образом, 100 долларов в гривнях будут стоить в Украине до 30 марта 4140 – 4200 гривень, а 1000 долларов в гривнях обойдутся в 41400 – 42000 гривень.

Курс доллара в Украине - прогноз банкира на второй квартал 2025 года

Председатель правления "Глобус Банка" Сергей Мамедов считает, что во втором квартале текущего года ситуация на украинском валютном рынке будет оставаться относительно стабильной. Он отметил, что монетарные меры Национального банка Украины, влияющие на "прочность" гривни, снизят спрос на валюту, а затем НБУ может сократить объем валютных интервенций для поддержания баланса между спросом и предложением.

По его словам, во втором квартале коридор валютных изменений официального курса составит в среднем 41,8 - 42,8 гривни за доллар.

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