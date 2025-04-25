Продать доллар можно в среднем по курсу 41,30 грн, евро - 47,05 грн.

Наличный курс доллара к гривне в банках Украины в пятницу, 25 апреля, снизился на 5 копеек и в среднем составляет 41,95 гривны за доллар. Продать американскую валюту в банках сегодня можно по среднему курсу 41,30 гривни за доллар.

Средний курс евро к гривне сегодня подешевел на 15 копеек и составляет 47,85 гривни за евро. Продать европейскую валюту можно по курсу 47,05 гривни за евро.

Курс валют в обменниках на сегодня

В валютных обменниках Украины средняя стоимость доллара сегодня утром составляет 41,45 грн/долл., а продать доллар можно по курсу 41,36 гривни. Курс наличного евро в обменниках сегодня составляет 47,65 грн/евро, а курс продажи - 47,35 грн/евро.

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Курс биткоина к доллару

Стоимость криптовалюты Bitcoin в долларах по состоянию на утро пятницы, 25 апреля, составляет 93 583 доллара. В гривне ее цена сегодня составила 3 913 130 грн.

Курс валют в Украине - последние новости

Национальный банк Украины установил на пятницу, 25 апреля, официальный курс доллара к гривне на уровне 41,69 грн/долл., то есть гривня ослабла на 2 копейки по сравнению с предыдущим показателем.

Как сообщается на сайте регулятора, относительно европейской валюты гривня усилила позиции: официальный курс евро на пятницу установлен на уровне 47,42 грн за один евро, то есть гривня укрепилась на 12 копеек.

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