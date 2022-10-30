Курс гривны к евро составляет 39,50 гривень, а доллар - 39,75 гривень.

Курс гривни к доллару в банковских обменниках Киева остался на уровне предыдущего дня - 39,75 грн/долл.

Как передает корреспондент УНИАН, относительно евро курс гривни также не изменился и составляет 39,50 грн/евро.

Продать американскую валюту в среднем можно по курсу 39,10 гривень за доллар, евро - 38,40 гривень за евро.

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Курс гривны во время войны - что известно

24 февраля, в первый день полномасштабного вторжения Российской Федерации в Украину, Национальный банк зафиксировал официальный курс на уровне 29,25 грн/долл. До этого момента в Украине был плавающий курс валют.

21 июля НБУ ослабил официальный курс гривны на 25% – до 36,57 грн/долл.

В проекте государственного бюджета на следующий год Кабинет министров предусмотрел средний курс гривны 42,2 грн/долл., а в конце 2023 года чиновники прогнозируют его на уровне 50 грн/долл.

В свою очередь экономист и специалист Экономической экспертной платформы Олег Гетьман считает, что доллар недостаточно стабилен и если сейчас курс доллара падает, то нельзя точно сказать, что он не увеличится в ноябре или в 2023 году.

В то же время экономический эксперт Даниил Монин отметил, что курс доллара в Украине в ноябре и до конца года, скорее всего, останется на текущем уровне.

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