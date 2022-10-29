В банковских обменниках Киева американская валюта сегодня стоит менее 40 гривень за доллар.

Курс гривни к доллару в банковских обменниках Киева укрепился на 25 копеек - до 39,75 грн/долл.

Как передает корреспондент УНИАН, относительно евро курс гривни не изменился и составляет 39,50 грн/евро.

Продать американскую валюту в среднем можно по курсу 39,00 грн за долл., евро - 38,40 грн за евро.

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Как сообщал УНИАН, 24 февраля, в первый день полномасштабного вторжения России, Национальный банк зафиксировал официальный курс на уровне 29,25 грн/долл.

21 июля НБУ ослабил официальный курс гривни на 25% – до 36,57 грн/долл.

В проекте государственного бюджета на следующий год Кабинет министров предусмотрел средний курс гривни 42,2 грн/долл., а в конце 2023 года чиновники прогнозируют его на уровне 50 грн/долл.

Что будет с курсом гривны - прогнозы экспертов

Эксперты говорят, что в следующие 12 месяцев ожидается дальнейшее ослабление курса гривни. При этом среднее значение обменного курса будет держаться на уровне 41,93 грн/долл.

Директор департамента казначейских операций "Юнекс Банка" Анна Золотько прогнозирует, что курс доллара на наличном рынке на текущей неделе будет находиться в коридоре 39,9 - 40,8 грн/долл.

Экономист и специалист Экономической экспертной платформы Олег Гетьман отметил, что курс доллара в Украине в ноябре будет зависеть от ситуации на межбанке, торговом и платежном балансах.

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