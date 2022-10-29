На доллар оказывают большое влияние денежные поступления от США, отметил экономист.

Курс доллара в Украине в ноябре будет зависеть от ситуации на межбанке, торговом и платежном балансах.

Такой прогноз сделал экономист и специалист Экономической экспертной платформы Олег Гетман, передает "24 канал".

"Наличный доллар в коридоре 37 - 42 гривни за доллар будет постоянно колебаться на следующий год. Никто пока не знает, в какую сторону это будет в следующем месяце" – отметил он.

По его словам, на доллар оказывают большое влияние денежные поступления от США, ситуации с "зерновым коридором" и фактор войны, ситуации на фронте.

Отмечается, что доллар недостаточно стабилен, и если сейчас курс доллара падает, то нельзя точно сказать, что он не увеличится в ноябре или в 2023 году.

Курс доллара в Украине: сколько стоил доллар 28 октября

Напомним, в банковских обменниках Киева 28 октября курс гривни к доллару укрепился на 15 копеек – до 40,00 грн/долл. Относительно евро курс гривни укрепился на 10 копеек и составлял 39,50 грн/евро.

А курс наличного доллара в "ПриватБанке" остался на уровне предыдущего дня – 39,50 грн/долл. Курс евро к гривне подешевел на 40 копеек - до 39,00 грн/евро.