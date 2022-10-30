Ситуация на валютном рынке в октябре превысила ожидания, отметил эксперт.

Курс доллара в Украине в ноябре и до конца года, скорее всего, останется на текущем уровне.

Такой прогноз сделал экономический эксперт Даниил Монин, передает 24 канал.

По его словам, ситуация на валютном рынке в октябре превысила ожидания.

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"До конца года в Украину должны зайти деньги от США – 4,5 миллиарда грантов, еще 3 миллиарда евро кредитов от ЕС (2 миллиарда было получено в октябре) и 1,3 миллиарда долларов от МВФ. Таким образом, Украина обеспечивает поддержку до конца года, что позволяет перекрывать нехватку валюты по экспорту-импорту", – отметил он.

Отмечается, что в следующем году западные партнеры Украины закладывают по 1,5 миллиарда долларов в месяц финансовой поддержки. Эксперты оптимистично оценивают такие предпосылки с точки зрения влияния на курс доллара в 2023 году.

Курс доллара в Украине: сколько стоил доллар 29 октября

Напомним, в банковских обменниках Киева 29 октября курс гривни к доллару укрепился на 25 копеек – до 39,75 грн/долл. Относительно евро курс гривни не изменился и составил 39,50 грн/евро.

А курс наличного доллара в "ПриватБанке" ослаб на 10 копеек – до 39,40 грн/долл. Курс евро к гривне остался на уровне предыдущего показателя – 39,00 грн/евро.