С 30 декабря по 5 января официальный курс может колебаться в диапазоне 41,8-42,1 грн/долл.

В первые дни нового года ситуация на валютном рынке будет иметь все признаки стабильности, и официальный курс может колебаться в рамках 41,8-42,1 грн/долл.

Такой прогноз УНИАН озвучил начальник департамента казначейства "Глобус Банка" Тарас Лесовой. По его словам, благодаря режиму "управляемой гибкости" и тактике на сдерживание инфляции, в результате которых спрос и предложение более-менее сбалансированы.

Кроме этого, такие факторы, как международная финансовая помощь и объемы международных валютных резервов могут предоставить регулятору больше раскованности и вариативности в действиях, направленных на стабильность рынка. Эксперт напомнил, что в декабре Украина получит 4,2 миллиарда евро в рамках программы Ukraine Facility, а уже в следующем году ЕС планирует предоставить беспрецедентные 30 миллиардов евро от ЕС.

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"Мы предполагаем, что с 30 декабря по 5 января официальный курс будет колебаться в диапазоне 41,8-42,1 грн/долл., то есть в широком смысле головокружительные изменения почти исключены. Зато вполне возможно, что уровень спроса может несколько снизиться - объемы валютных интервенций могут составить до 150-180 миллионов долларов в день, что можно считать вполне приемлемым для последних нескольких месяцев", - сказал Лесовой.

Основные показатели валютного рынка с 30 декабря по 5 января, по прогнозу банкира, будут такими:

коридоры валютных изменений: 41,8-42,1 грн/долл. и 43,5-45 грн/евро (на межбанке) и 41,9-42,2 грн/долл. и 45-47,5 грн/евро (на наличном рынке);

ежедневные курсовые изменения: на межбанке - до 0,05-0,15 грн, в банках - до 0,1-0,2 грн, в обменных пунктах - до 0,3 грн;

средняя разница между курсами межбанка и наличного рынка: в зависимости от валюты до 0,3-0,5 грн;

недельные курсовые отклонения ожидаются в пределах 1-1,5% от начального понедельничного курса.

"Таким образом, в первые дни года на валютном рынке вряд ли стоит ожидать чрезмерного ажиотажа, а курсовые показатели будут находиться в пределах "ожидаемой нормы" - без чрезмерных перепадов. Курсовая ситуация станет важным элементом для сдерживания инфляции", - отметил эксперт.

Курс валют в Украине - последние новости

Курс доллара к гривне в банках Украины 26 декабря снизился на 4 копейки и в среднем составляет 42,30 грн за доллар. Продать американскую валюту в банках можно по среднему курсу 41,75 грн за доллар.

Курс доллара в "ПриватБанке" 26 декабря остался на прежнем уровне и составляет 42,20 грн за доллар. Курс евро также не менялся и составляет 44,30 грн за евро.

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