Продать доллар можно в среднем по курсу 41,75 грн, евро - 43,55 грн.

Наличный курс доллара к гривне в банках Украины в четверг, 26 декабря, снизился на 4 копейки и в среднем составляет 42,30 грн за доллар. Продать американскую валюту в банках сегодня можно по среднему курсу 41,75 грн за доллар.

Средний курс евро к гривне сегодня не изменился и составляет 44,20 грн за евро. Продать европейскую валюту можно по курсу 43,55 грн за евро.

Какой курс доллара в Киеве на сегодня

В валютных обменниках столицы Украины средняя стоимость доллара сегодня утром составляет 42,20 грн/долл., а продать доллар можно за 42,10 грн. Курс наличного евро в обменниках сегодня составляет 44,20 грн/евро, курс продажи - 44,00 грн/евро.

Видео дня

Курс биткоина к доллару

Стоимость криптовалюты Bitcoin в долларах по состоянию на утро четверга, 26 декабря, составляет 97,717 долл. В гривне ее цена сегодня составила 4 091 540 грн.

Курс валют в Украине - последние новости

Председатель правления "Глобус Банка" Сергей Мамедов считает, что в первом квартале 2025 года курсовые показатели доллара и евро вряд ли выйдут из-под контроля, а все основные этапы девальвации гривны могут происходить по аналогии 2024 года. По мнению банкира, девальвация гривны в первые 3 месяца года по разным оценкам может составить от 2,5% до 4%.

Вас также могут заинтересовать новости: