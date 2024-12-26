Курс доллара на карточные расчеты в "ПриватБанке" составляет 42,37 грн, евро - 44,05 грн.

Курс доллара к гривне в "ПриватБанке" в четверг, 26 декабря, остался на прежнем уровне и составляет 42,20 грн за доллар. Курс евро в банке сегодня также не менялся и составляет 44,30 грн за евро.

Продать американскую валюту в банке можно по курсу 41,60 грн, евро - по курсу 43,30 грн за единицу иностранной валюты.

Курс доллара на карточные расчеты в "ПриватБанке" в четверг составляет 42,19 грн. Курс евро при оплате картой сегодня неизменен и составляет 44,05 грн.

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Курс валют в Украине - последние новости

В обменниках Киева курс доллара сегодня утром составил 42,20 грн/долл., а продать доллар можно за 42,10 грн. Курс наличного евро составляет 44,20 грн/евро, курс продажи - 44,00 грн/евро.

В Украине вырос спрос на валюту со стороны населения, что стало главным фактором дополнительного давления на обменный курс и привело к подорожанию доллара, об этом говорится в Отчете о финансовой стабильности, опубликованном Национальным банком.

В частности, отмечается, что чистый спрос на валюту растет, учитывая восстановление экономики и оживление импорта. При этом НБУ имеет возможность покрывать дефицит валюты и сглаживать чрезмерные курсовые колебания.

В свою очередь председатель правления "Глобус Банка" Сергей Мамедов считает, что в первом квартале 2025 года курсовые показатели доллара и евро вряд ли выйдут из-под контроля, а все основные этапы девальвации гривны могут происходить по аналогии 2024 года.

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