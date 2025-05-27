Курс доллара на карточные расчеты в банке составляет 41,84 грн, а евро - 47,85 грн.

Курс доллара к гривне в "ПриватБанке" во вторник, 27 мая, вырос на 10 копеек и составляет 41,80 гривни за доллар. Курс евро в банке сегодня не изменился и составляет 47,70 гривни за евро.

Продать американскую валюту в банке можно по курсу 41,20 гривни, а евро - по курсу 46,70 гривни за единицу иностранной валюты.

Курс доллара на карточные расчеты в "ПриватБанке" во вторник вырос на 17 копеек и составляет 41,84 гривни. Курс евро при оплате картой сегодня, 27 мая, остался неизменным - 47,85 гривни.

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НБУ установил 27 мая официальный курс доллара к гривне на уровне 41,57 грн/долл., то есть гривня ослабла на 6 копеек по сравнению с предыдущим показателем.

Согласно данным на сайте Нацбанка, относительно европейской валюты гривна значительно ослабила позиции. Так, официальный курс евро на вторник установлен на уровне 47,30 грн за один евро, то есть украинская национальная валюта потеряла 31 копейку.

Курс доллара в банках Украины 27 мая подорожал на 2 копейки и в среднем составляет 41,77 гривни за доллар, а продать американскую валюту можно по среднему курсу 41,20 гривни за доллар.

Средний курс евро к гривне сегодня вырос на 10 копеек и составляет 47,70 гривни за евро, а продать европейскую валюту можно по курсу 46,90 гривни за евро.

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