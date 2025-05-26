Курс гривни к евро установлен на уровне 47,30 грн/евро.

Национальный банк Украины установил на вторник, 27 мая, официальный курс доллара к гривне на уровне 41,57 грн/долл., то есть гривня ослабла на 6 копеек, по сравнению с предыдущим показателем.

Как сообщается на сайте регулятора, относительно европейской валюты гривна значительно ослабила позиции. Так, официальный курс евро на вторник установлен на уровне 47,30 грн за один евро, то есть гривня потеряла 31 копейку.

На межбанковском валютном рынке Украины к 16:00 котировки гривни к доллару установились на уровне 41,56/41,59 грн/долл., а евро - 47,29/47,30 грн/евро.

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Курс валют в Украине - последние новости

По словам члена правления, директора департамента казначейских операций Unex Bank Анны Золотько, на прошлой неделе на межбанковском валютном рынке Украины сохранялся узкий курсовой коридор: сначала курс колебался в пределах 41,39-41,57 грн/долл., а в последующие дни демонстрировал постепенную стабилизацию, что свидетельствует об отсутствии давления на валюту.

Она отметила, что при условии отсутствия непредсказуемых внешних или внутренних шоков ожидаем относительную стабильность курса доллара к гривне в течение последней недели мая.

26 мая евро достиг месячного максимума по отношению к доллару. Это произошло после того, как президент США Дональд Трамп отказался от введения 50%-ых пошлин на товары из ЕС с 1 июня.

Как сообщило издание Reuters, доллар продолжил падение относительно широкого спектра других валют, поскольку отказ Трампа от своей политики, а также его масштабный законопроект о сокращении расходов и налогов, находящийся на стадии разработки, отвлекли инвесторов от американских активов.

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