Курс доллара на карточные расчеты в "ПриватБанке" составляет 42,02 грн, евро - 44,05 грн.

Курс доллара к гривне в "ПриватБанке" в пятницу, 14 февраля, снизился на 4 копейки и составляет 41,95 грн за доллар. Курс евро в банке сегодня подорожал на 20 копеек и составляет 43,95 грн за евро.

Продать американскую валюту в банке можно по курсу 41,35 грн, евро - по курсу 42,95 грн за единицу иностранной валюты.

Курс доллара на карточные расчеты в "ПриватБанке" в пятницу остался неизменным и составляет 42,02 грн. Курс евро при оплате картой сегодня, 14 февраля, подорожал до 44,05 грн.

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Курс валют в Украине - последние новости

Курс доллара в Украине до конца текущей недели в банках будет находиться в пределах коридора от 41,20 до 42,00 грн/долл., а в обменниках финкомпаний - от 41,30 до 41,90 грн/долл., прогнозирует аналитик Алексей Козырев.

А курс евро, по его прогнозу, в банках будет колебаться в пределах коридора покупки и продажи от 42,30 до 43,90 грн/евро, в обменниках финкомпаний - от 42,40 до 43,80 грн/евро.

Национальный банк Украины установил на пятницу, 14 февраля, официальный курс доллара к гривне на уровне 41,80 грн/долл., то есть гривня ослабла на 1 копейку. Официальный курс евро на пятницу установлен на уровне 43,44 грн за один евро, то есть гривня снизилась на 8 копеек.

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