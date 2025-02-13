Большинство обменников финкомпаний и банков будут выставлять спред по доллару в пределах от 20 до 25 копеек, отметил аналитик.

Курс доллара в Украине до конца текущей недели в банках будет находиться в пределах коридора от 41,20 до 42,00 грн/долл., а в обменниках финкомпаний - от 41,30 до 41,90 грн/долл., прогнозирует аналитик Алексей Козырев.

А курс евро, по его прогнозу, в банках будет колебаться в пределах коридора покупки и продажи от 42,30 до 43,90 грн/евро, а в обменниках финкомпаний - от 42,40 до 43,80 грн/евро.

"Большинство обменников финкомпаний и банков будут выставлять спред по доллару в пределах от 20 до 25 копеек, а по евро - в пределах от 20 до 40 копеек. Как и в последнее время, в случае существенных колебаний курса евро на международном рынке, и, соответственно, на нашем межбанке, наличный рынок будет оперативно реагировать на это частым изменением своих котировок в течение дня", - отметил эксперт.

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По его словам, на этой неделе сохранится повышенная волатильность как на наличном валютном рынке, так и на межбанке. Значительные колебания курса евро на межбанке и на наличном рынке будут главной особенностью этой недели, добавил Козырев:

"Основная нагрузка по сглаживанию скачков курса на торгах и опосредованно на наличном рынке снова ляжет на Нацбанк… Котировки доллара на межбанке в этот период, по моему прогнозу, будут находиться в пределах коридора от 41,35 до 41,75 грн. Тогда из-за пересчета пар евро/доллар и доллар/гривна курс евро на торгах на этой неделе будет находиться в пределах коридора от 42,46 до 43,63 грн".

Курс доллара в Украине 13 февраля

Напомним, Национальный банк Украины установил на четверг, 13 февраля, официальный курс доллара к гривне на уровне 41,79 грн/долл., то есть гривня ослабла на 12 копеек.

А официальный курс евро на четверг установлен на уровне 43,36 гривни за один евро, то есть гривня снизилась на 35 копеек.

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