Отмечается, что ведущая роль в курсообразовании принадлежит межбанку.

Ситуация на валютном рынке в Украине до 16 февраля не будет вызывать беспокойства. Национальный банк уже скорректировал учетную ставку, что помогло притормозить инфляцию и укрепить гривну.

Начальник департамента казначейства "Глобус Банка" Тарас Лесовой в комментарии УНИАН отметил, что изменения курса валют будут незначительными.

Согласно его прогнозу, курс доллара в Украине с 10 по 16 февраля будет находиться в коридоре 41,65 - 42,3 гривни за доллар на межбанке и 41,7 - 42,5 гривни за доллар на наличном рынке.

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Таким образом, 100 долларов в гривнях в Украине будут стоить до 16 февраля 4170 – 4250 гривень, а 1000 долларов в гривнях обойдутся 41700 – 42500 гривень.

Курс доллара в Украине - прогнозы экспертов

Бывший член Совета НБУ Виталий Шапран считает, что если НБУ не изменит свою стратегию в 2025 году, то рост курса доллара к гривне и официальная потребительская инфляция будут колебаться на уровне около 10%.

В свою очередь экономист Зиновий Свереда отметил, что в условиях войны должна работать стратегия обесценивания валюты вражеской страны, а не только укрепления своей. По его словам, курс доллара в Украине не вернется к отметке 20 или 30 гривень.

Также он считает, что по завершению войны нужно будет обеспечить экономическую свободу и создать благоприятный инвестиционный климат для восстановления Украины.

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