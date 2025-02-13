Курс гривни к евро установлен на уровне 43,44 грн/евро.

Национальный банк Украины установил на пятницу, 14 февраля, официальный курс доллара к гривне на уровне 41,80 грн/долл., то есть гривня ослабла на 1 копейку.

Относительно европейской валюты гривна также ослабила позиции. Согласно данным на сайте регулятора, официальный курс евро на пятницу установлен на уровне 43,44 грн за один евро, то есть гривня снизилась на 8 копеек.

На межбанковском валютном рынке Украины к 16:00 котировки гривни к доллару установились на уровне 41,74/41,77 грн/долл., а евро - 43,38/43,39 грн/евро.

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Курс валют в Украине - последние новости

Курс доллара к гривне в "ПриватБанке" 13 февраля вырос на 9 копеек и составляет 41,99 гривни за доллар. Курс евро подорожал на 20 копеек и составляет 43,75 гривни за евро. Продать американскую валюту можно по курсу 41,39 гривны, а евро - по курсу 42,75 гривни за единицу иностранной валюты.

Начальник департамента казначейства "Глобус Банка" Тарас Лесовой считает, что на следующей неделе колебания курса на валютном рынке могут быть незначительными и достаточно скудными, а между курсами межбанка и наличного рынка будет достигнут паритет.

Коридоры валютных изменений банкир ожидает в пределах 41,8-42,2 грн/долл. и 43,5-45 грн/евро на межбанке и 41,8-42,3 грн/долл. и 43,5-45 грн/евро на наличном рынке.

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