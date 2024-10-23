Курс гривны к евро установлен на уровне 44,44 грн/евро.

Национальный банк Украины установил на четверг, 24 октября, официальный курс доллара к гривне на уровне 41,27 грн/долл., таким образом, гривна укрепилась на 6 копеек, по сравнению с предыдущим показателем.

Относительно евро гривна также усилила свои позиции. Согласно данным на сайте регулятора, официальный курс НБУ по евро на среду установлен на уровне 44,44 грн/евро, то есть гривна укрепилась на 27 копеек.

На межбанковском валютном рынке Украины к 16:00 котировки гривны к доллару установились на уровне 41,28/41,30 грн/долл., евро - 44,44/44,44 грн/евро.

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Курс валют в Украине - последние новости

Курс доллара в "ПриватБанке" 23 октября вырос на 5 копеек и составляет 41,55 грн за доллар, а урс евро сегодня снизился на 10 копеек и составляет 45,30 грн за евро.

По мнению аналитика Алексея Козырева, курс доллара в Украине до конца текущей недели в банках будет находиться в пределах от 40,80 до 41,70 грн/долл., а в обменниках финкомпаний - от 41,05 до 41,65 грн/долл.

Международный валютный фонд улучшил прогноз курса доллара к гривне до 2029 года. Отметки в 50 гривен доллар достигнет в 2028 году, то есть на год позже, чем прогнозировалось ранее. Апрельский прогноз Фонда был более пессимистичен для гривны: согласно предварительным данным, доллар достиг бы отметки в 50 гривен уже в 2027 году.

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