Предложение на рынке валюты увеличится, отметил аналитик.

Курс доллара в Украине до конца текущей недели в банках будет находиться в пределах от 40,80 до 41,70 грн/долл., а в обменниках финкомпаний - от 41,05 до 41,65 грн/долл., прогнозирует аналитик Алексей Козырев.

Что касается курса наличного евро, то, по прогнозу эксперта, стоимость евровалюты в этот период в банках будет колебаться в пределах коридора покупок и продаж от 44,20 до 45,60 грн\евро, а в обменниках финкомпаний этот коридор будет в пределах от 44,35 до 45,55 грн/евро.

"Большинство обменников финкомпаний и банков будут выставлять спред по доллару в пределах от 15 до 25 копеек и по евро - в пределах от 20 до 30 копеек", - отметил он.

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Что касается ситуации на межбанке, то, как спрогнозировал аналитик, котировки доллара будут в пределах коридора от 41,05 до 41,50 грн/долл., а евро - от 44,37 до 45,36 грн/евро.

"Главным продавцом доллара на межбанке уже традиционно останется НБУ. Но завершение бюджетных платежей у клиентов, необходимость накопления гривневых ресурсов у бизнеса для уплаты повышенных налогов и сборов, а также текущая хозяйственная деятельность компаний увеличат предложение на рынке валюты и со стороны клиентов", - уверен Козырев.

Курс доллара в Украине на 23 октября

Напомним, Национальный банк Украины установил на среду, 23 октября, официальный курс доллара к гривне на уровне 41,33 грн/долл., таким образом, гривня ослабла на 5 копеек.

А официальный курс НБУ относительно евро на среду установлен на уровне 44,71 грн/евро, то есть гривня укрепилась на 10 копеек.

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