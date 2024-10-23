Курс доллара на карточные расчеты в "ПриватБанке" составляет 41,49 грн, евро - 45,05 грн.

Курс доллара к гривне в "ПриватБанке" в среду, 23 октября, вырос на 5 копеек и составляет 41,55 грн за доллар.

Курс евро в финучреждении сегодня снизился на 10 копеек и составляет 45,30 грн за евро.

Продать американскую валюту в банке можно по курсу 40,95 грн, евро - по курсу 44,30 грн за единицу иностранной валюты.

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Курс доллара на карточные расчеты в "ПриватБанке" сегодня не изменился и снова составляет 41,49 грн. Курс евро при оплате картой сегодня также остался неизменным - 45,05 грн.

Курс валют в Украине - последние новости

В валютных обменниках Киева доллар сегодня подешевел на 5 копеек и составляет 41,50 грн/доллар в среднем, а продать американскую валюту можно за 41,45 грн. Курс наличного евро в обменниках снизился на 10 копеек и составляет 45,25 грн/евро. При этом курс продажи европейской валюты установлен на уровне 45,05 грн/евро.

НБУ установил на 23 октября официальный курс доллара к гривне на уровне 41,33 грн/долл., таким образом, гривна ослабла на 5 копеек по сравнению с предыдущим показателем. Официальный курс Нацбанка относительно евро установлен на уровне 44,71 грн/евро, то есть гривна укрепилась на 10 копеек.

Также эксперты дали украинцам советы относительно того, что делать с валютой на этой неделе - продавать или покупать доллар и евро.

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