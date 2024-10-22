Отмечается, что выборы в США заставляют инвесторов беспокоиться.

Курс доллара во вторник, 22 октября, был чуть ниже максимума за 1,5-2 месяца. Ожидается, что Федеральная резервная система США будет придерживаться взвешенного подхода к смягчению своей политики, в то время как выборы президента США держали инвесторов в напряжении.

Издание Reuters пишет, что укрепление доллара, вызванное ростом доходности казначейских облигаций, оказало давление на иену, евро и стерлинг.

"Доллар США недавно вырос на фоне переоценки ожиданий в отношении денежно-кредитной политики ФРС и из-за того, что неопределенность в отношении выборов в США снизила желание рисковать", - сказал Ник Эндрюс, стратег HSBC.

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Однако выборы в США по-прежнему находятся в центре внимания. Рынки ожидают, что доллар сильнее всего отреагирует на победу республиканцев, что должно открыть двери для более значительного повышения торговых тарифов в сочетании с фискальными стимулами.

Менее значительное ралли для доллара США ожидается в случае разделения республиканского правительства, в то время как в случае разделения демократического правительства, вероятно, произойдет некоторое первоначальное снижение.

Индекс доллара, который измеряет курс американской валюты по отношению к шести другим валютам, в последний раз составлял 103,91, достигнув в понедельник 104,02, что является максимальным значением с 1 августа. В этом месяце индекс вырос более чем на 3%.

При этом евро в последний раз покупали по 1,0827 доллара, а стерлинг - по 1,3006 доллара. Данные по индексу PMI в еврозоне могут дать дополнительный толчок к снижению курса единой валюты, если они подчеркнут плохую экономическую ситуацию в еврозоне и повысят ставки на будущее снижение ставок Европейским центральным банком.

Растущие шансы на победу Дональда Трампа способствуют росту курса доллара, поскольку его предложенная тарифная и налоговая политика, как считается, может удержать процентные ставки в США на высоком уровне.

"Даже незначительные изменения в результатах опросов могут вызвать, казалось бы, нестабильные колебания настроений на рынке", - говорит Антти Илвонен, аналитик по рынку Форекс в Danske Bank.

Курс доллара в Украине - послдение новости

НБУ установил на 23 октября официальный курс доллара к гривне на уровне 41,33 грн/долл., таким образом, гривна ослабла на 5 копеек, по сравнению с предыдущим показателем.

При этом официальный курс НБУ относительно евро на среду установлен на уровне 44,71 грн/евро, то есть гривна укрепилась на 10 копеек.

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