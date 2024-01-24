Продать доллар можно в среднем по курсу 37,50 грн, евро – 40,88 грн.

Наличный курс доллара к гривне в банках Украины в среду, 24 января, остался на уровне вчерашнего показателя – 38,15 грн за доллар в среднем. Продать американскую валюту в банках сегодня можно в среднем по курсу 37,50 грн за доллар.

Средний курс евро к гривне сегодня подешевел на 5 копеек и составляет 41,70 грн за евро. Продать европейскую валюту можно по курсу 40,88 грн за евро.

Средний курс доллара в валютных обменниках Киева сегодня при этом подорожал на 4 копейки – до 38,20 грн/доллар (продать доллар можно за 38,10 грн). Курс евро в обменниках подешевел на 5 копеек, до 41,70 грн/евро (курс продажи – 41,55 грн/евро).

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Курс валют в Украине – последние новости

Национальный банк Украины установил на среду, 24 января, официальный курс доллара к гривне на уровне 37,45 грн/долл., таким образом, гривня не изменилась в цене, по сравнению со вчерашним показателем. Официальный курс НБУ относительно евро на среду установлен на уровне 40,69 грн/евро, то есть гривня укрепилась на 10 копеек по сравнению с предыдущим курсом.

Курс доллара к гривне в "ПриватБанке" вчера, 23 января, подешевел на 5 копеек – до 38,05 грн за доллар. Курс евро в финучреждении тогда же подешевел на 10 копеек и составил 41,70 грн за евро.

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