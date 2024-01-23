Курс гривны к евро установлен на уровне 40,69 грн/евро.

Национальный банк Украины установил на среду, 24 января, официальный курс доллара к гривне на уровне 37,45 грн/долл. Таким образом, гривня не изменилась в цене, по сравнению с сегодняшним показателем.

Согласно данным на сайте регулятора, официальный курс НБУ относительно евро на среду установлен на уровне 40,69 грн/евро. То есть гривня укрепилась на 10 копеек по сравнению с сегодняшним курсом.

На межбанковском валютном рынке Украины до 16:00 котировки гривни к доллару установились на уровне 37,45/37,47 грн/долл., евро – 40,72/40,73 грн/евро.

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Курс валют в Украине – последние новости

Наличный курс доллара к гривне в банках Украины во вторник, 23 января, подешевел на 10 копеек – до 38,15 грн за доллар в среднем. Средний курс евро к гривне сегодня подешевел на 5 копеек и составляет 41,75 грн за евро.

Курс доллара к гривне в "ПриватБанке" сегодня, 23 января, подешевел на 5 копеек – до 38,05 грн за доллар (с 38,10 грн в понедельник). Курс евро в финучреждении сегодня подешевел на 10 копеек и составляет 41,70 грн за евро (из вчерашних 41,80 грн). Продать американскую валюту в банке сегодня можно по курсу 37,45 грн, евро – по курсу 40,70 грн за единицу иностранной валюты.

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