Курс доллара на карточные расчеты в "ПриватБанке" составляет 38,02 грн, евро – 41,67 грн.

Курс доллара к гривне в "ПриватБанке" во вторник, 23 января, подешевел на 5 копеек – до 38,05 грн за доллар (с 38,10 грн в понедельник).

Курс евро в финучреждении сегодня подешевел на 10 копеек и составляет 41,70 грн за евро (из вчерашних 41,80 грн).

Продать американскую валюту в банке можно по курсу 37,45 грн, евро – по курсу 40,70 грн за единицу иностранной валюты.

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Курс доллара на карточные расчеты в "ПриватБанке" сегодня не изменился и составляет 38,02 грн. Курс евро при оплате картой сегодня также не менялся и составляет 41,67 грн.

Курс валют в Украине – последние новости

Наличный курс доллара к гривне в банках Украины во вторник, 23 января, подешевел на 10 копеек – до 38,15 грн за доллар в среднем. Средний курс евро к гривне сегодня подешевел на 5 копеек и составляет 41,75 грн за евро.

Средний курс доллара в валютных обменниках Киева сегодня подешевел на 14 копеек – до 38,16 грн/доллар (продать доллар можно за 38,05 грн). Курс евро в обменниках подешевел на 10 копеек, до 41,75 грн/евро (курс продажи – 41,55 грн/евро).

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