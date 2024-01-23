Продать доллар можно в среднем по курсу 37,60 грн, евро – 40,98 грн.

Наличный курс доллара к гривне в банках Украины во вторник, 23 января, подешевел на 10 копеек – до 38,15 грн за доллар в среднем. Продать американскую валюту в банках сегодня можно в среднем по курсу 37,60 грн за доллар.

Средний курс евро к гривне сегодня подешевел на 5 копеек и составляет 41,75 грн за евро. Продать европейскую валюту можно по курсу 40,98 грн за евро.

Средний курс доллара в валютных обменниках Киева сегодня подешевел на 14 копеек – до 38,16 грн/доллар (продать доллар можно за 38,05 грн). Курс евро в обменниках подешевел на 10 копеек, до 41,75 грн/евро (курс продажи – 41,55 грн/евро).

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Курс валют в Украине – последние новости

Национальный банк Украины установил на вторник, 23 января, официальный курс доллара к гривне на уровне 37,45 грн/долл., таким образом, гривня укрепилась на 7 копеек по сравнению с предыдущим показателем. Официальный курс НБУ относительно евро на вторник установлен на уровне 41,79 грн/евро, то есть гривня укрепилась на 5 копеек по сравнению со вчерашним курсом.

Начальник департамента казначейства "Глобус Банка" Тарас Лесовой прогнозировал, что в течение этой недели ситуация на валютном рынке будет оставаться достаточно прогнозируемой: регулятор будет мягко действовать на межбанке, при необходимости увеличивая или уменьшая объемы валютных интервенций.

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