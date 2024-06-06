Курс доллара на карточные расчеты в "ПриватБанке" составляет 40,65 грн, евро - 44,25 грн.

Курс доллара к гривне в "ПриватБанке" в четверг, 6 июня, снизился на 15 копеек и составляет 40,70 гривны за доллар. Курс евро в финучреждении сегодня снизился на 20 копеек - 44,40 гривны за евро.

Продать американскую валюту в банке можно по курсу 40,10 гривны, евро - по курсу 43,40 гривны за единицу иностранной валюты.

Курс доллара на карточные расчеты в "ПриватБанке" сегодня подешевел на 17 копеек и составляет 40,65 гривны. Курс евро при оплате картой сегодня остался на уровне предыдущего показателя и составляет 44,25 грн.

Видео дня

Курс доллара в Украине - последние новости

Президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко поделился мнением, что сейчас нецелесообразно покупать валюту. Лучше потратить деньги на крупные приобретения - авто, бытовая техника и прочее.

При этом член Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин отметил, что имеющиеся депозиты под 15-16% годовых пока не уступают по доходности доллару.

Следует отметить, что НБУ установил на 6 июня официальный курс доллара к гривне на уровне 40,13 грн/долл., то есть усилил гривну 16 копеек. При этом официальный курс евро был установлен на уровне 43,61 грн/евро, то есть гривна укрепилась на 16 копеек, по сравнению с предыдущим днем.

Вас также могут заинтересовать новости: