Олег Пендзин считает, что через два месяца, возможно, наличный доллар будет более выгодным.

Курс доллара в Украине выглядит пугающим, и многие украинцы растеряны, ведь не понятно. Эксперты дали свои советы, покупать или продавать валюту.

Член Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин в комментарии ТСН отметил, что имеющиеся депозиты под 15-16% годовых пока не уступают по доходности доллару.

"В мае банки уже снизили доходность по краткосрочным депозитам в среднем до 12-12,5%, максимальная доходность – 14%. Если в дальнейшем доллар подешевеет до 40,7 грн, остаемся с депозитами в гривне. Если нет, то через два месяца, возможно, наличный доллар будет более выгодным при условии его инвестирования в валютные сертификаты с доходом до 3,5% годовых", - объяснил эксперт.

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При этом финансовый аналитик Андрей Шевчишин заявил, что в мае украинцы покупали валюту.

"Спрос населения на валюту вырос в мае больше, чем на 4%, а продажи упали больше, чем на 5%. За май будет 5-месячный максимум, больше было только в декабре 2023 года, это более миллиарда долларов разницы между покупкой и продажей. Потенциал девальвации гривны остается, поэтому покупка валюты в любом случае не будет убыточной", - отметил аналитик.

Противоположное мнение высказал президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко. По его мнению, нецелесообразно сейчас покупать валюту, а лучше потратить деньги на крупные приобретения – авто, бытовая техника и прочее.

"Покупайте все нужное, что поступает по импорту, потому что вскоре оно будет гораздо дороже, а приобретение долларов подождет", – подытожил Охрименко.

Курс валют в Украине - будет ли на этой неделе доллар по 42

Гривня продолжит дешеветь на этой неделе, но не так быстро, как до этого. Национальный банк Украины приостановит девальвацию гривни как только начнется инфляционный бум. Эксперты считают, что курс доллара не будет ни по 42 гривни, ни даже 41,50.

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