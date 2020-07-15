В "Слуге народа" рассказали, когда Зеленский представит нового главу НБУ

В парламенте за кандидатуру председателя Нацбанка рассчитывают проголосовать на этой неделе.

В четверг, 16 июля, президент Владимир Зеленский представит нового главу НБУ на заседании фракции "Слуга народа".

Об этом сообщила заместитель руководителя фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук, пишет РБК-Украина.

На заседании фракции будет присутствовать глава государства. В то же время пока неизвестно, сколько кандидатов на должность главы НБУ будет обсуждаться на фракции

"В четверг планируется обсудить кандидатуру на должность главы НБУ. Ведь мы хотим проголосовать на этой неделе. Рассчитываем проголосовать в пятницу", - заявила Кравчук.

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Вторая часть заседания будет посвящена выбору кандидата на пост городского главы Киева.

Как сообщал УНИАН, 1 июля глава НБУ Яков Смолий подал президенту заявление об увольнении по собственному желанию, объяснив свое решение тем, что длительное время на НБУ осуществляется "систематическое политическое давление".

3 июля Верховная Рада поддержала предложение президента уволить Смолия. Исполнять обязанности главы Нацбанка до назначения нового руководителя первый заместитель председателя НБУ Екатерина Рожкова.

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