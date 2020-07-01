Глава Нацбанка Смолий написал заявление об отставке

По его словам, на НБУ длительное время осуществляется политическое давление.

Председатель Национального банка Украины Яков Смолий подал президенту Украины заявление об увольнении в связи с отставкой по собственному желанию.

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Об этом сообщается на сайте НБУ.

«Сегодня председатель Национального банка Украины Яков Смолий написал и подал президенту Украины заявление об увольнении в связи с отставкой по собственному желанию», - говорится в сообщении.

«В течение длительного времени на Национальный банк Украины осуществляется систематическое политическое давление. Это делает невозможным эффективное выполнение мной как главой возложенных на меня обязанностей руководства деятельностью Национального банка и взаимодействие с другими государственными органами», - пояснил Смолий свое решение.

Он отметил, что своей отставкой стремится «предостеречь от дальнейших попыток подорвать институциональные основы центрального банка в Украине».

Как сообщал УНИАН, 15 марта 2018 Верховная Рада по предложению тогдашнего президента Петра Порошенко назначила Смолия главой НБУ, уволив с этой должности Валерию Гонтареву. Смолий с 11 мая 2017 исполнял обязанности главы НБУ.

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