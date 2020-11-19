В странах ЕС средняя заработная плата за один час составляет $32.7 (919,6 грн по курсу НБУ).

Согласно официальной статистике доходов граждан Украина является одной из беднейших стран Европы.

Об этом сообщает НВ со ссылкой на данные Евростата.

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В странах ЕС средняя заработная плата за один час составляет 27.7 евро или $32.7 (919,6 грн по курсу НБУ).

Как пишет издание, 160 рабочих часов в месяц - $5231 (147 тыс. грн).

Однако, за средним значением скрывается большой разрыв между странами — членами ЕС. К примеру, в Болгарии за час работы платят 6 евро, в Румынии — 7,7 евро, в Польше —10,7 евро, а в Дании и Люксембурге (44,7 евро) и (41,6 евро) соответственно.

У ближайших соседей Украины — в Польше, России, Беларуси и Молдове — официальная зарплата составляет $2020, $677.6, $501.19, $450, соответственно.

По последним данным Госстата, в Украине официальная средняя ежемесячная заплата меньше не только польского, но и российского уровня.

Украинцы, по версии государства, зарабатывают, в среднем, меньше, чем граждане Беларуси и даже Молдовы — $428. Это в четыре с половиной раза меньше, чем в Польше, и более чем в полтора раза меньше в России.

Ситуация в Украине

Минимальная зарплата в Украине с 1 января 2020 года выросла на 550 грн и составляет 4723 грн в месяц или 28,31 грн в час.

Уровень безработицы в Украине в январе-марте 2020 года по сравнению с 4-м кварталом 2019 года сократился на 0,1 п.п. – до 8,6% с 8,7%, что в абсолютных цифрах составляет 1,5 миллиона человек.

Согласно макроэкономическому прогнозу Кабмина на ближайшие три года, уровень безработицы для населения возрастом от 15 до 70 лет прогнозируется на уровне 9,2% в 2021 году, 8,5% в 2022 году и 8% в 2023-м.

20 мая Кабинет министров принял постановление о выделении Министерству социальной политики 2,279 млрд грн для оказания финансовой помощи Фонду соцстрахования из фонда по борьбе с коронавирусной болезнью и ее последствиями.

Кабинет министров Украины в июне выделил 2,973 млрд грн из фонда по борьбе с коронавирусом для оказания финансовой помощи Фонду социального страхования Украины.

Верховная Рада 25 августа приняла закон о повышении минимальной заработной платы до 5 тыс. грн с 1 сентября.

В августе задолженность предприятий по выплате заработной платы выросла на 0,6%%. В частности, задолженность работникам экономически активных предприятий на 1 сентября текущего года выросла на 0,8% и составила 2,198 млрд грн.

Задолженность предприятий по выплате заработной платы в Украине в сентябре 2020 года выросла на 4,1% по сравнению с августом и на 1 октября составила 3,56 млрд грн.

Ранее Кабмин увеличил бюджет Фонда соцстрахования на случай безработицы на 6 млрд грн.

28 октября 2020 года правительство приняло постановление о выделении дополнительных средств в размере 1,3 млрд грн для Фонда общеобязательного государственного социального страхования (ФССУ) для осуществления выплат пособий по безработице и по частичной безработице на период карантина.

28 октября 2020 года Кабинет министров Украины создал межведомственную рабочую группу по вопросам погашения долгов по заработной плате и денежному обеспечению.

По данным Государственной службы статистики средняя номинальная заработная плата штатного работника в Украине в сентябре 2020 года выросла по сравнению с сентябрем 2019 года на 12,3% - до 11998 грн.

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Автор: УНИАН