Изменение режима курсообразования возможно в условиях наступления соответствующих предпосылок и не ограничено во времени, отметили в Нацбанке.

Многие финансовые эксперты в последнее время говорят о возврате режима плавающего курсообразования, который был в Украине до начала полномасштабной войны. Он предусматривает курсообразование в зависимости от спроса и предложения валют на рынке, без вмешательства со стороны НБУ или правительства.

В первый день российского вторжения Национальный банк зафиксировал официальный курс гривни на уровне 29,25 грн/долл., позже - в июле 2022 года - ослабил курс до 36,57 грн/долл., каким он является по сей день.

При этом в конце июня регулятор утвердил Стратегию смягчения валютных ограничений, перехода к большей гибкости обменного курса и возврата к инфляционному таргетированию, что было требованием Международного валютного фонда.

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Это, очевидно, и стало поводом к повышенному вниманию по изменению режима курсообразования: некоторые эксперты говорили о переходе к плавающему курсу уже осенью как о точно решенном факте, а недавние послабления курса гривни связывали именно с ожиданиями участников валютного рынка, что курс вскоре "отпустят" и следует подготовиться – приобрести иностранную валюту заранее (поскольку свободное плавание курса часто ассоциируется со стремительным обесцениванием национальной валюты).

Замглавы Нацбанка Сергей Николайчук в комментарии УНИАН по этому поводу отметил, что плавающий курс является стратегической целью регулятора, впрочем, это не вопрос краткосрочной перспективы.

"Разумно различать плавающий курс и большую гибкость обменного курса. Это разные режимы, которые предусматривают разный уровень участия НБУ в балансировании валютного рынка. Переход к плавающему курсообразованию не является вопросом ближайшей перспективы. Это стратегическая цель, к которой НБУ будет двигаться очень постепенно, чтобы не подвести курсовую устойчивость", - сказал он.

Переход к гибкому курсу

Согласно утвержденной стратегии, Национальный банк не предусматривает конкретных сроков перехода к гибкому курсу.

По словам Николайчука, они будут определяться такими параметрами:

оценками инфляции и инфляционными ожиданиями;

уровнем международных резервов и устойчивостью валютного рынка;

процентными ставками в реальном измерении (включая уровень учетной ставки и привлекательность гривневых инструментов);

параметрами финансовой стабильности.

"НБУ ориентируется на предпосылки, а не на временные рамки. В течение последних месяцев есть существенный прогресс по всем этим направлениям, однако еще не все предпосылки сформированы в полной мере. Также продолжается основательная подготовительная работа", - подчеркнул замглавы Нацбанка.

При режиме большей гибкости обменного курса Национальный банк и в дальнейшем будет активным игроком на валютном рынке, добавил Николайчук. В частности, регулятор будет компенсировать структурный дефицит иностранной валюты на рынке, который, очевидно, будет сохраняться еще длительное время (путем операций по продаже валюты на валютном рынке). Благодаря этому курс сможет колебаться в обе стороны – не только ослабляться, но и укрепляться.

"У многих участников рынка есть ожидания, что решение об изменении курсового режима будет принято во время наших традиционных заседаний правления по монетарным вопросам, вместе с решением об учетной ставке. В то же время НБУ не планирует принимать решение о переходе к большей гибкости курса на соответствующих заседаниях", - сказал он.

Заместитель председателя Нацбанка подчеркнул - заседания Правления по монетарным вопросам проходят в соответствии с утвержденным календарным планом, а переходить к гибкости планируется при формировании соответствующих предпосылок, а не наступления дат.

Разрешение покупать валюту онлайн и укрепление гривни

С начала Великой войны Национальный банк ввел ряд валютных ограничений, которые постепенно смягчались по мере наступления благоприятных экономических условий. И с 29 августа регулятор впервые разрешил продавать населению безналичную валюту – то есть теперь ее можно приобрести онлайн, но в пределах лимита в 50 тысяч гривень в месяц в одном банке.

Кроме этого, Нацбанк вдвое увеличил лимит на покупку безналичной валюты с последующим размещением на депозит сроком от трех месяцев - со 100 до 200 тысяч гривень. Такой инструмент был введен еще в июле 2022 года для того, чтобы снизить повышенный спрос на наличную валюту (курс при таких операциях был выгоднее, чем на приобретение наличной валюты).

Недавно на наличном валютном рынке наблюдалось подорожание иностранной валюты, когда курс гривни ослабился до более 38,5 грн/долл. После принятия Нацбанком решения о продаже безналичной валюты, гривня начала крепчать и по состоянию на сегодня курс уже опустился ниже 38 гривень за доллар.

Как рассказал Сергей Николайчук, на уменьшение разницы между наличным и безналичным курсом и были нацелены шаги НБУ по смягчению ограничений в части безналичной продажи валюты населению.

"Так, за счет увеличения возможностей покупать безналичную валюту уменьшился спрос в наличном сегменте, что, собственно, и создает необходимые условия для сближения наличного и безналичного курсов", - отметил замглавы НБУ.

По состоянию на утро 6 сентября наличный курс продажи доллара небанковскими учреждениями укрепился на 76 копеек или 2% (до 37,84 грн/$) по сравнению с ситуативным пиком 38,60 грн/$, достигнутым 23 августа. Спред (разница между курсами) между наличным и безналичным курсами сейчас составляет 2,5%, тогда как еще 23 августа он составлял около 5%.

"Де-факто произошло перераспределение чистого спроса между наличным и безналичным сегментами. На безналичном сегменте население стало покупать больше валюты, а на наличном – меньше. Общий чистый спрос со стороны граждан на наличную и безналичную валюту по сравнению с неделей до введения мер НБУ увеличился лишь незначительно", - добавил Николайчук.

Курс валют в Украине-детали

Наличный курс гривны к доллару в банковских обменниках сегодня, 6 сентября, укрепился на 5 копеек – до 37,95 грн за доллар. А у " Приватбанка" курс наличного доллара к гривне сегодня, 6 сентября, подорожал на 5 копеек - до 37,70 грн за доллар.

Смягчение Нацбанком валютных ограничений в части покупки населением безналичной валюты будет иметь однозначно положительное влияние на наличный рынок и сделает невозможным необоснованный рост курсов валют. Об этом в комментарии УНИАН рассказал начальник департамента казначейства "Глобус Банка" Тарас Лесовой.