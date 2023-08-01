Учетная ставка по-прежнему будет оставаться высокой.

Национальный банк отойдет от фиксированного валютного курса, как только будут разрешены соответствующие предпосылки.

Об этом заявил заместитель председателя Национального банка Украины Сергей Николайчук во время дискуссии "Новый макроэкономический прогноз для Украины: каким будет курс, ВВП и инфляция?", которую организовал Центр экономической стратегии.

"В соответствии с недавно опубликованной стратегией смягчения валютных ограничений, перехода к более гибкому обменному курсу и возврата к инфляционному таргетированию, мы будем работать над созданием соответствующих предпосылок для того, чтобы перейти от фиксированного обменного курса к большей гибкости, и мы намерены это сделать, как только нам позволят соответствующие предпосылки", - сказал он.

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В то же время, по словам Николайчука, даже при новом режиме, особенно на первых стадиях, для НБУ очень важно будет обеспечивать курсовую стабильность как предпосылку в том числе для продолжения снижения инфляции.

Кроме этого, он добавил, что Нацбанк планирует и в дальнейшем оставлять учетную ставку на высоком уровне.

"Мы в своей стратегии четко обозначили необходимость поддержания высоких процентных ставок для того, чтобы проводить валютную либерализацию и обеспечить переход к более гибкому обменному курсу без потери этой курсовой стабильности. Ставка не будет оставаться неизменной, мы будем ее снижать в соответствии с динамикой инфляционных, курсовых ожиданий, чтобы обеспечивать продолжение достаточно высокой привлекательности гривневых активов", - отметил он.

Ситуация с курсом и учетной ставкой в Украине

До полномасштабного российского вторжения в Украине был плавающий курс гривны. 24 февраля 2022 года Национальный банк Украины зафиксировал официальный курс гривны на уровне 29,25 грн/долл. 21 июля 2022 года НБУ повысил официальный курс гривны на 25% - до 36,57 грн/долл., он является таковым до сих пор.

Правление Национального банка приняло решение снизить учетную ставку с 25% до 22% с 28 июля 2023 года, что стало первым снижением с июня прошлого года, когда ставку подняли сразу с 10 до 25%.

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