Продать доллар можно в среднем по курсу 37,30 грн, евро – 40,40 грн.

Наличный курс гривни к доллару в банковских обменниках сегодня, 6 сентября, укрепился на 5 копеек – до 37,95 грн за доллар.

Согласно обнародованным данным банков, относительно евро курс гривни укрепился на 20 копеек и составил 41,10 грн за евро. Продать американскую валюту сегодня можно в среднем по курсу 37,30 грн за доллар. Продать евро можно по курсу 40,40 грн за евро.

Курс валют в Украине

Курс наличного доллара к гривне в "ПриватБанке" вчера, 5 сентября, ослаб на 10 копеек - до 37,65 грн за доллар. Курс наличного евро в финучреждении ослаб на 5 копеек и составлял 41,15 грн за евро.

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Национальный банк принял решение с 29 августа разрешить украинцам покупать валюту онлайн впервые с начала полномасштабной войны. Приобрести безналичную валюту можно в пределах лимита в 50 тыс. грн в месяц в одном банке. Также НБУ увеличил со 100 тысяч до 200 тысяч грн лимит на покупку иностранной валюты с обязательным последующим размещением на депозит сроком от трех месяцев.

По данным аналитиков инвестиционной группы ICU, такое решение НБУ имело мгновенный эффект: курс наличной гривни в системно важных банках усилился к концу прошлой недели более чем на 1% - до 37,4-38,2 грн/долл.

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