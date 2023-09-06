Курс доллара на карточные расчеты в "ПриватБанке" составляет 37,45 грн, евро - 40,98 грн.

Курс наличного доллара к гривне в "ПриватБанке" сегодня, 6 сентября, подорожал на 5 копеек - до 37,70 грн за доллар.

В свою очередь, курс наличного евро в финучреждении ослаб на 15 копеек и составляет 41,00 грн за евро. Продать американскую валюту в банке можно по курсу 37,10 грн, евро - по курсу 40,00 грн за единицу иностранной валюты.

Курс доллара на карточные расчеты в "ПриватБанке" не изменился и составляет 37,45 грн, тогда как курс евро при оплате картой подешевел на 17 копеек – до 40,98 грн.

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Наличный курс гривни к доллару в банковских обменниках сегодня, 6 сентября, укрепился на 5 копеек – до 37,95 грн за доллар. Согласно обнародованным данным банков, относительно евро курс гривни укрепился на 20 копеек и составил 41,10 грн за евро.

По данным аналитиков инвестгруппы ICU, после разрешения НБУ продавать безналичную валюту населению, за четыре дня прошлой недели граждане приобрели почти $90 млн безналичной валюты, что на 75% больше, чем за аналогичный период предыдущей недели. В то же время спрос на наличную валюту сократился и население приобрело за четыре дня $289 млн, или на 13% меньше.

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