Риск дефолта в ближайший год очень низкий.

Риски дефолта в Украине оцениваются как очень низкие, но если это произойдет, то девальвация гривни будет неизбежной.

Об этом пишет UBR.ua, приводя прогнозы нескольких экспертов.

По словам аналитика компании Esperio Александра Болтяна, риски дефолта в Украине есть последние лет 10, но власти каждый раз приходят к выводу, что "сейчас дефолт для страны несвоевременный и последствия для экономики Украины будут губительными на многие годы".

Сейчас опасения дефолта, связанные с давлением пандемии коронавируса на экономику, являются одной из версий, которые рассматривают в правительстве, отмечает аналитик.

"Более вероятно, что такие громкие заявление приведут к тому, что Украина будет вынуждена пойти на какие-то уступки перед МВФ и взять новый транш финансовой поддержки в ближайшем будущем", - сказал Болтян.

По мнению главы аналитического департамента инвестиционной компании Concorde Capital Александра Паращия, риск дефолта в ближайший год очень низкий.

По его словам, в 2022 году Минфину предстоит погасить около 240 млрд грн ОВГЗ и 70 млрд грн внешних долгов. Это значительно меньше, чем в этом году (в целом около 440 млрд грн).

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Паращий подчеркнул, что объявление дефолта "без видимых причин" будет расценено как обман кредиторов и принесет огромные репутационные потери, на которые никто идти не будет.

"Дефолтить" по ОВГЗ – это убить банковскую систему. "Дефолтить" по внешним обязательствам не особо получится, так как половина внешних погашений приходится на МВФ (которому придется вернуть деньги в любом случае)", - говорит Паращий. А объявлять дефолт из-за нежелания платить 30-35 млрд грн смысла никакого нет, уверен эксперт.

Если власти вдруг пойдут по пути дефолта, то девальвация гривни будет неизбежной и курс доллара резко вырастет.

"Проблема с финансовой помощью, закупкой вакцин и прочими контрактами будет объективной и неизбежной", - говорит Болтян.

Он считает, что гривня может просесть на 100-300%. То есть от нынешнего курса в 26 грн/$ цена валюты может дойти и к 60, и к 100 гривнам за доллар. Трата золотовалютных резервов в этом случае будет излишней и не остановит девальвацию.

По мнению экспертов, риски дефолта будут зависеть от внешней ситуации с пандемией коронавируса. Статистика заболеваемости и смертности ухудшается, и если темпы роста будет расти, то и риски давления на экономку увеличатся. "Тут срок зависит не от экономики, а от пандемии", - подытожил Болтян.

Как сообщал УНИАН, ранее министр финансов Сергей Марченко заявил, что экономических предпосылок для дефолта в Украине нет. "Дефолта не будет. Дефолт - это политическое решение, а потом только экономическое. Экономических предпосылок я не вижу", - сказал Марченко.

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Автор: Александр Топчий