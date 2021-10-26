Среди прочего на курс будет влиять эпидемиологическая ситуация.

Доллар в Украине вскоре может подешеветь до рекордной отметки в 26,1 гривни - впервые за последние полтора года.

Об этом пишет "Обозреватель", приводя прогнозы нескольких экспертов.

По словам старшего аналитика "Альпари" Вадима Иосуба, это может произойти до конца текущего месяца.

"В ближайшую неделю мы ожидаем незначительного снижения курса доллара к гривне", - пояснил эксперт. По его словам, на это будет влиять отказ НБУ пересматривать учетную ставку в условиях роста инфляции и снижения прогноза ВВП.

В свою очередь руководитель отдела аналитики ForexClub Андрей Шевчишин допускает незначительную девальвацию отечественной валюты. Резких перепадов курса он не прогнозирует.

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"Ожидаем колебания курса в верхней границе торгового диапазона 26,25 - 26,45 грн/$", - отмечает аналитик.

Шевчишин добавляет, что на гривню негативно будут влиять эпидемиологическая ситуация и высокие цены на энергоносители. Кроме того, влияние будут иметь и ожидания, что с началом отопительного сезона энерготрейдерам и поставщикам все же придется выйти на рынок для импорта газа и угля.

Аналитик компании Esperio Александр Болтян прогнозирует снижение курса до 26,2 грн/$.

Впрочем, некоторые эксперты допускают, что американская валюта может подорожать на 50 копеек. Аналитик RoboForex Андрей Гойлов пояснил, что из-за решения НБУ удержать главную ставку на уровне 8,5%, доходность облигаций внутреннего госзайма снизится. Из-за этого меньше иностранцев будет покупать бумаги, как следствие, снизятся и поступления валюты.

"Вероятно, что на следующей неделе гривня к доллару США продолжит падение до уровня 26,75. Единая европейская валюта, судя по всему, укрепится до отметки 30,95", - прогнозирует Гойлов.

Курс НБУ на 26 октября

Национальный банк Украины на вторник, 26 октября, установил официальный курс гривны к доллару на уровне 26,35 грн/долл., то есть гривна ослабла на 6 копеек по сравнению с предыдущим показателем.

Согласно данным на сайте НБУ, официальный курс гривни к евро на вторник установлен на уровне 30,58 грн/евро, то есть гривна осталась на уровне предыдущего показателя.

Межбанк

На межбанковском валютном рынке Украины котировки гривни к доллару установились на уровне 26,38/26,41 грн/долл., к евро - на уровне 30,63/30,65 грн/евро.

Автор: Юрий Годован