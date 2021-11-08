Курс гривни к евро в обменниках установлен на уровне 30,33 грн/евро.

Национальный банк Украины на понедельник, 8 ноября, установил официальный курс гривни к доллару на уровне 26,10 грн/долл., то есть гривня укрепилась на 9 копеек по сравнению с предыдущим показателем.

Согласно данным на сайте НБУ, официальный курс гривни к евро на понедельник установлен на уровне 30,10 грн/евро, то есть гривня укрепилась на 18 копеек по сравнению с предыдущим показателем.

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Курс в обменниках

Курс гривни к доллару в обменных пунктах Киева на утро понедельника, 8 ноября, укрепился на 3 копейки – до 26,27 грн/долл.

Курс гривни к евро укрепился на 12 копеек – до 30,33 грн/евро.

Продать американскую валюту в среднем можно по курсу 26,05 грн за доллар, евро – 30,00 грн за евро.

Национальный банк Украины на пятницу, 5 ноября, установил официальный курс гривни к доллару на уровне 26,19 грн/долл., то есть гривня укрепилась на 5 копеек по сравнению с предыдущим показателем.

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Автор: Екатерина Жирий