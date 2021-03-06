Украина надеется на дальнейшую программу сотрудничества с МВФ.

В Минфине не видят экономических предпосылок для дефолта в Украине.

Об этом заявил министр финансов Украины Сергей Марченко в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера", передает РБК-Украина.

По словам чиновника, Украина надеется на дальнейшую программу сотрудничества с Международным валютным фондом, но ему хотелось бы, чтобы транши МВФ выделил еще в прошлом году.

"Дефолта не будет. Дефолт - это политическое решение, а потом только экономическое. Экономических предпосылок я не вижу", - сказал Марченко.

При этом министр допустил возможные задержки с выделением транша МВФ в этом году. Марченко отметил, что МВФ хочет видеть рынок газа и электроэнергии в Украине, а также решение ряда антикоррупционных вопросов.

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Сотрудничество Украины и МВФ: что известно

9 июня 2020 года Совет директоров МВФ принял 18-месячную программу stand-by для Украины с финансированием, эквивалентным 3,6 миллиарда SDR (около 5 миллиардов долларов), направленную на помощь Украине в преодолении последствий пандемии COVID-19.

12 июня Украина получила первый транш кредита МВФ в рамках новой программы сотрудничества в размере 2,1 миллиарда долларов.

В конце ноября Министерство финансов сообщило об успешном завершении переговоров с МВФ относительно основных параметров проекта бюджета на 2021, что было одной из главных предпосылок для начала первого пересмотра совместной с МВФ программы stand-by для Украины.

Миссия Международного валютного фонда 11 января 2021 года возобновила в Украине работу по пересмотру программы stand-by. Работа продолжалась до 12 февраля. Миссия МВФ завершилась без принятия решения о просмотре программы stand-by.

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Автор: УНИАН