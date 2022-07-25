Более миллиарда передадут на нужны Украины немедленно.

Европейский инвестиционный банк предоставит Украине 1,59 миллиарда евро. Деньги пойдут на ремонт поврежденной инфраструктуры и другие критически важные проекты.

Об этом сообщается на сайте Еврокомиссии.

Отмечается, что 1,05 миллиарда евро будут предоставлены немедленно. Деньги направят на поддержку стратегических предприятий, срочных мер в энергетике и восстановление поврежденной инфраструктуры ЖКХ.

Вторая часть в размере 540 миллионов евро выделена на проекты в сфере энергетики, транспорта и дорожного строительства.

Как известно, это уже второй пакет поддержки Украины в рамках экстренных мер от ЕИБ. В течение месяца после вторжения России банк перечислил 668 миллионов евро помощи.

Как ранее сообщил УНИАН, Европейская комиссия блокировала выделение Украине кредита в размере 1,5 миллиарда евро. В бюджетном подразделении ЕК испугались, что государство не сможет выплатить деньги из-за угрозы дефолта.

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