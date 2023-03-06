Прогноз улучшен благодаря более быстрой, чем ожидалось, нормализации ситуации на рынке электроэнергии и увеличению ВВП в третьем квартале 2022 года.

Инвестиционная компания Dragon Capital улучшила прогноз сокращения ВВП Украины в 2023 году на 4,5 процентных пункта: до -0,5% в годовом измерении.

Как говорится в переданном УНИАН пресс-релизе компании, дефицит электроэнергии, вызванный атаками России на украинскую энергетическую инфраструктуру, заметно уменьшился в январе и отсутствовал со второй декады февраля.

"Мы улучшаем наш прогноз реального ВВП на 2023 год на 4,5 процентных пункта до -0,5% г/г благодаря более быстрой, чем ожидалось, нормализации ситуации на рынке электроэнергии и лучшему, чем ожидалось, показателю ВВП в третьем квартале 2022 года", - отметила директор аналитического департамента и главная экономистка Елена Билан.

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Среди ключевых факторов, которые способствовали ускоренному улучшению ситуации в энергетике, отмечают быстрый ремонт поврежденного оборудования, в том числе благодаря технической помощи иностранных партнеров, возобновление импорта электроэнергии из Европы в середине января и относительно теплую и солнечную погоду в январе и феврале, которая вызвала раннее наводнение и увеличение производства солнечной энергии.

"Мы не ожидаем существенного ухудшения ситуации в энергетике по крайней мере до следующей зимы, хотя локализованные ограничения потребления будут иметь место из-за необходимости ремонта сети и в результате новых российских ракетных атак", - сообщили в Dragon Capital.

Уменьшение дефицита электроэнергии способствовало оживлению экономической активности. Также в январе наблюдалось увеличение производства стали, добычи железной руды и оборота железнодорожного транспорта, на фоне снижения дефицита электричества и более благоприятной внешней конъюнктуры.

Обновленный прогноз компании также учитывает лучший, чем ожидалось, показатель реального ВВП в третьем квартале прошлого года. По данным Госстата, годовые темпы падения экономики в третьем квартале 2022 года сократились до -30,8%, что намного лучше ожидаемых -35%. Отмечается, что отдельные показатели, опубликованные Госстатом в начале этого года, свидетельствуют о частичном восстановлении экономической активности во многих секторах экономики после резкого падения в первые месяцы войны.

"Учитывая показатель ВВП 3 квартала и более быстрое, чем ожидалось, улучшение ситуации в энергетике в начале текущего года, мы ожидаем, что экономика выйдет на положительные темпы прироста годового ВВП со второго квартала этого года, после падения на 20% в первом квартале 2023 года. Как и раньше, наши прогнозы основываются на предположении, что горячая фаза войны закончится в конце текущего года", - сказано в сообщении.

Экономика Украины в условиях войны

Во втором квартале 2022 года валовый внутренний продукт (ВВП) Украины снизился на 37,2% по сравнению со вторым кварталом 2021 года. Валовой внутренний продукт за 9 месяцев 2022 года упал на 30%.

По данным Национального банка, экономика Украины сократится на треть в 2022 году, но при условии разблокирования черноморских портов вернется к росту в 2023-2024 годах.

22 ноября 2022 года Dragon Capital ухудшил прогноз падения ВВП Украины.

Проектом госбюджета на 2023 год был предусмотрен рост реального ВВП на 4,6%. Макропрогноз на 2023 год предполагал рост реального ВВП на 4,6%.

Законом о госбюджете на 2023 год предусмотрен рост реального ВВП на 3,2%.

Национальный банк ожидает незначительного роста реального ВВП в 2023 году - на 0,3%, в 2024 - на 4,1%, а в 2025 году - до 6,4%.

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