До конца этого года средний курс национальной валюты составит 36,6 грн за доллар, а в следующем - 38,5 грн за доллар.

Инвестиционная компания Dragon Capital ухудшила прогноз сокращения реального валового внутреннего продукта Украины в этом году на 2 процентных пункта - до 32%, кроме того прогнозируется снижение ВВП в 2023 году еще на 5%, если война продлится до третьего квартала следующего года.

Об этом заявил генеральный директор Dragon Capital Томаш Фиала во время заседания общего собрания Европейской Бизнес Ассоциации.

"Что касается ВВП, у нас есть уменьшенный прогноз на этот год из-за проблем с электричеством - с 30 до 32% спада. Так же у нас будет спад ВВП в следующем году где-то на 5%, если война будет продолжаться до третьего квартала", - сказал он.

Видео дня

Также Фиала добавил, что до конца этого года средний курс национальной валюты будет составлять 36,6 грн за доллар, а в следующем - 38,5 грн за доллар.

По прогнозам компании, уровень международной поддержки в 2023 году может вырасти до 42 млрд долларов с 32 миллиардов в текущем году.

ВВП во время войны:

Валовый внутренний продукт (ВВП) Украины во втором квартале 2022 года снизился на 37,2% по сравнению со вторым кварталом 2021 года.

По данным Минэкономики, валовой внутренний продукт за 9 месяцев 2022 года упал на 30%.

По данным Национального банка, экономика Украины сократится на треть в 2022 году, но при условии разблокирования черноморских портов вернется к росту в 2023-2024 годах.

Проектом госбюджета на 2023 год был предусмотрен рост реального ВВП на 4,6%.

20 октября 2022 года Нацбанк изменил оценку падения ВВП.

Вас также могут заинтересовать новости: