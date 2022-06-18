Летом ожидается рост цены на сахар.

Украинцам рассказали, на сколько вырастет в цене потребительская корзина в этом году.

Свое мнение на этот счет высказал член Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин во время телемарафона.

"По оценкам Нацбанка Украины, в этом году будет инфляция 20%. Собственно, потребительская корзина украинцев вырастет немножко больше-где-то, примерно, на уровне 30% роста", - отметил он.

По его словам, сегодняшние цены достаточно серьезно выросли. Овощи и борщевой набор выросли примерно на 50%, хлеб вырос в цене на 20% с начала этого года. Если посмотреть на другие продукты – мясо и молоко – там рост на уровне 15-18%, но это чрезвычайно высокий рост за полгода, отмечает эксперт, добавив, что "это достаточно значимо для кармана украинцев".

Также, Пендзин отметил, что голод Украине не угрожает, но придется отказаться от определенных продуктов.

"Точно в Украине голода не будет, но, наверное, придется отказываться от каких-то дорогих продуктов, но на столе будет все, что можно выработать самостоятельно", - рассказал эксперт.

Кроме этого, он отметил, что этим летом можно ожидать повышения цен на сахар.

Как сообщал УНИАН, порция борща на четырех человек, приготовленная по традиционному рецепту, по состоянию на 3 июня стоит 95 грн, что на 16,09% дороже по сравнению с 24 февраля (81,84 грн).

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