Кабинет министров Украины сегодня принял постановление по представлению Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий.

Кабинет министров Украины унормировал вопрос о выплатах пенсий и других социальных выплат на территориях, где не осуществляется деятельность АО "Ощадбанк" и других банковских учреждений.

Соответствующее постановление принято 10 июня на заседании правительства по представлению Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.

Как сообщается на Правительственном портале, речь идет о выплатах в пределах территориальных громад, расположенных в районе проведения военных (боевых) действий, или находящихся во временной оккупации, окружении (блокировании).

"Жителям таких территорий выплаты будут осуществляться через АО "Укрпочта". Пенсии и другие соцвыплаты будут выплачивать с учетом технической возможности и приоритетности обеспечения безопасности жизни и здоровья работников и клиентов", - говорится в сообщении.

Напомним, рано утром 24 февраля РФ вторглась на территорию Украины.

Враг сначала обстреливал военные объекты, а потом атаковал и жилье гражданских, были жертвы и пострадавшие. Противнику удалось взять под контроль ряд населенных пунктов на востоке и юге нашего государства, продолжаются бои.

Украинские власти и международные организации решили помочь гражданам нашего государства финансово. С 31 мая на социальной платформе "еДопомога" украинцы могут подать заявки на получение дополнительной финансовой помощи от международных организаций.

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